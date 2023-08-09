ЦСКА — «Факел»: прогноз Эдуарда Мора на игру группового этапа Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА – «Факел».

Ставка: «Факел» не проиграет за 2.45.

«Кажется, что ЦСКА является безусловным фаворитом встречи. Он и «Оренбург» победил, и здорово обыграл «Локомотив». Но надо понимать, что Федотов выжимает максимум из этого состава. Я думаю, будет большая ротация в будущей встрече. На поле выйдут молодые футболисты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А у «Факела» на поле появятся те же футболисты, что и в чемпионате. Потому что «Факел» только терпит поражения, и в Кубке он проиграл. В общем, сейчас команда мотивированна. Это раненый зверь, которому необходимо хоть где-то набрать свои очки и победить.

Я думаю, что эмоции, желание и жажда борьбы выйдут на первый план в этом матче. Мастерство молодых футболистов ЦСКА не такое, как у игроков основного состава. В этом компоненте «Факел» будет сильнее. Он будет играть от ножа и добьётся результата. Потому что по игре «Факел» в целом выглядит неплохо», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.75.

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