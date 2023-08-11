«Урал» — «Спартак»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ 11 августа

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Спартак».

Ставка: победа любой команды в один мяч за 2.45.

«Сейчас уже можно уверенно говорить, что «Спартак» очень удачно усилился в межсезонье и провёл некоторую работу над ошибками прошлого сезона, но не на 100%, потому что пропускают до сих пор много и в каждом матче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Забивают пока больше, но «Урал» тоже показывает себя очень хорошо и вряд ли пропустит много. Максимум на один гол больше, чем забьёт сам», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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