«Урал» — «Спартак». Абаскаль доволен Бонгонда и Промесом

11 августа состоится матч 4-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак». Начало — в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех екатеринбуржцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.46. Поставить на ничью предлагают за 3.62.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 11 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Урал» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» (11.08.2023)

Чемпионат России по футболу продолжается. Программу 4-го тура в пятницу открывает встреча в Екатеринбурге – местный «Урал» на одноимённом стадионе примет московский «Спартак». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 мск.

«Урал» не перестаёт удивлять. В прошлом сезоне команда Виктора Гончаренко тоже хорошо себя показала. Она далеко зашла в Кубке России и почти избежала борьбы за выживание. Но никто всерьёз не ожидал такого бодрого старта нового сезона. В пяти официальных встречах у хозяев лишь одно поражение — от «Локомотива» (1:2).

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Оранжево-чёрные играют очень слаженно, практически никогда не рискуя результатом. Они сенсационно обыграли ЦСКА в 1-м туре, а затем только с «Пари НН» провели не слишком качественный матч, оставшись без голов (0:0). Важно, что на своём поле «Урал» по-прежнему не допускает серьёзных ошибок – в трёх встречах во всех турнирах также ни одного поражения.

Стоит отметить, что «шмели» стали намного надёжнее действовать у своих ворот. За время беспроигрышной серии они не пропускали голов. Да, в соперниках были «Пари НН» и «Оренбург», а также «Ростов», который в Кубке России провёл ротацию состава. Тем не менее даже от клубов уровня армейцев и «Локомотива» в совокупности пропущено всего три гола.

В нынешней форме и с правильным настроем «Урал» способен вновь доставить немало проблем «Спартаку», даже с учётом большого количества травм. В этом году соперники пересекались три раза – екатеринбуржцы дважды сыграли вничью, а в апреле одержали победу (2:1).

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Красно-белые в любом случае гораздо сильнее как в физическом, так и тактическом плане. В этом сезоне подопечные Гильермо Абаскаля полны решимости воспользоваться ошибками действующего чемпиона и побороться за титул. Пять побед в пяти стартовых матчах в Кубке России и РПЛ — лучшее подтверждение амбиций.

Конечно, есть и ошибки. Прослеживаются проблемы в обороне. Красно-белые пропустили в совокупности уже девять голов, в том числе два от «Оренбурга» (3:2) и четыре от «Пари НН» (5:4). При этом нельзя сказать, что в соперниках были команды равного уровня — лишь победа над «Краснодаром» в Кубке России выделяется.

Пока проблемы с обороной легко компенсируются активностью впереди. Москвичи провели впечатляющую работу на трансферном рынке, укрепили фланги атаки, а новички уже приносят пользу. Особенно выделяется Тео Бонгонда – конголезец забил три гола в четырёх последних встречах. Наравне с Квинси Промесом нападающий является лучшим бомбардиром «Спартака».

С таким натиском пока справиться никому не удавалось. В среднем «Спартак» забивает более трёх мячей за игру. Стилистически гости являются неудобным соперником для «Урала», поэтому продлить серию из трёх сухих матчей ему не удастся. В то же время на контратаках появляется шанс, и в этом случае всё будет зависеть от реализации.

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«Урал» заставил считаться с собой всех на старте сезона, ведь у него качественная оборона и хорошие показатели в очных матчах с красно-белыми. И всё же сдержать атаку команды Абаскаля задача непростая, гости могут пропустить, но не проиграть. Ставка на то, что «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.18, смотрится перспективно.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 11 августа 2023 года

Один из главных матчей тура в РПЛ, ведь встречаются первая и четвёртая команды, между которыми всего два очка разницы. «Урал» до сих пор не проигрывал, демонстрируя высокое качество защиты. В то же время у «Спартака» не только пять побед в пяти встречах во всех турнирах, но и мощная результативность. Красно-белые в этом году плохо играют со «шмелями», но с такими показателями могут рассчитывать как минимум на ничью.

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.25.

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Прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 2.46.