«Урал» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» в 4-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 3.5 за 3.65.

«Получается, что матч «Урала» и «Спартак» — центральный в туре. Кто бы ни выиграл, станет лидером. Признаюсь, что жду очень эмоционального, весёлого футбола. «Урал» более системная команда, неплохо может обороняться, тем более неплохо укрепился в межсезонье, вратарь Помазун у них очень сильный. Гончаренко получил классную обойму и неплохо её использует. Об этом говорят результаты. И у себя дома уральцы не играют от обороны, они владеют мячом, давят, мастерство исполнителей позволяет это делать. А «Спартак» обладает очень быстрой группой атаки, здорово выбегает из обороны. При этом в защите постоянно возникают пожары, кто бы там ни играл. Баланса нет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, в этом матче нам надо ждать огромного количества голевых моментов. И «Урал» будет создавать, и «Спартак» выстреливать в свои контратаки. Там уже будет зависеть от реализации. На мой взгляд, уровень игроков красно-белых позволяет рассчитывать, что забьёт он не меньше. Бонгонда хорош, Промес набирает, есть Соболев, забить может вообще любой.

Поставлю на вариант с большим коэффициентом, но, считаю, он может себя оправдать – «Спартак» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча». Тут и 1:3 может быть, и 2:3, и 2:2. Мы видим, какая результативность в большинстве матчей чемпионата. Почему бы и здесь командам не порадовать болельщиков. Всё для этого у них есть», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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