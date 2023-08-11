«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Бёрнли» с форой (+1.5) за 1.99.

«Первый матч 1-го тура АПЛ. «Манчестер Сити» играет так рано, потому что на следующей неделе уже матч с «Севильей» за Суперкубок УЕФА.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После матча с «Арсеналом» сложилось впечатление, что у Гвардиолы это всё пока проект, и так бывает каждый год. По ходу сезона будут «горожане» набирать обороты, и в первой части сезона, как и год назад, скорее всего, команда будет набирать очки на классе.

Пока скорости не те, есть недочёты в центре поля. Да и сам Гвардиола пока не определился, как будет строить центр полузащиты, кто там будет играть, в каких сочетаниях. Лишилась команда Гюндогана, который проделывал немалую работу в прошлом сезоне. Пришёл Ковачич, но пока непонятно, как именно Пепе будет его использовать.

Есть вопросы и к защите. Слишком много пропускал «Сити» в межсезонье. Шесть голов пропустил в трёх товарищеских матчах, от «Арсенала» пропустил, причём мог сделать это и больше одного раза. Думаю, что в первые два-три месяца «Манчестер» будет пропускать больше обычного.

С «Бёрнли» «горожане» встречались прошлой весной в Кубке Англии. Тогда «Сити» выиграл со счётом 6:0, но я бы не сказал, что счёт был по игре. Тем не менее на протяжении всего прошлого сезона «Бёрнли» выглядел очень прилично. Безоговорочно выиграл Чемпионшип и показывал качественный футбол. Будет интересно наблюдать за этой командой. Спрогнозирую, что в АПЛ «Бёрнли» не будет бороться за выживание.

Мне кажется, что предстоящая игра простой для «Сити» не будет. Понятно, что «Манчестер» будет контролировать ход игры, но вряд ли стоит ждать разгрома, который случился весной. Вполне вероятно, что «Сити» победит, но «Бёрнли» наверняка даст бой. У игроков «Бёрнли» будет должная мотивация, начиная от перспективного вратаря. Хозяева постараются порадовать своих болельщиков в первом матче сезона и сыграют на своём максимуме.

Предположу, что в первом тайме игра будет ровной, без большого количества голевых моментов. Возьму «Бёрнли» с форой (+1.5). Не думаю, что хозяева уступят с разницей более чем в один мяч», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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