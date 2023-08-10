«Бёрнли» — «Ман Сити». Эрлинг Холанд может ещё лучше

11 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «бордовых» оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 11 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.83. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Манчестер Сити» (11.08.2023)

11 августа стартует 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. Откроет программу 1-го тура матч, в котором на стадионе «Тёрф Мур» померяются силами «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

По итогам минувшего сезона «бордовые» выиграли Чемпионшип. За 46 матчей они потерпели только три поражения и 14 раз сыграли вничью. Подопечные бывшего защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани забили 87 мячей, в то время как сами пропустили 35.

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Также «Бёрнли» добрался до 1/4 финала Кубка Англии и 1/8 финала Кубка лиги. Из старейшего футбольного турнира его выбил как раз «Манчестер Сити». Он одержал крупную победу, со счётом 6:0. Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд. Он оформил хет-трик.

Летом «бордовые» неплохо усилили состав. Они подписали талантливого голкипера «Сити» Джеймса Траффорда, ставшего победителем недавнего розыгрыша чемпионата Европы U21, Нейтана Редмонда («Бешикташ»), Луку Колеошо («Эспаньол»), Якоба Брууна Ларсена (взяли в аренду на сезон у «Хоффенхайма»).

Обновлённый «Бёрнли» провёл четыре товарищеских матча. Сначала уступил «Генку» (0:2), победил «Бенфику» (2:0) и сыграл вничью с «Бетисом» (1:1). Затем потерпел поражение от «Майнца» (0:1). Вопрос только в том, хватит ли этой подготовки для того, чтобы остановить Эрлинга Холанда.

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Как мы помним, в прошлом сезоне норвежский 23-летний нападающий установил абсолютный рекорд АПЛ по количеству мячей, забитых за один конкретный розыгрыш. Он записал на свой счёт 35 голов в 33 играх. Всего Холанд принял участие в 53 матчах во всех официальных турнирах, отметившись 52 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

В частности, благодаря стараниям Холанда «горожане» выиграли требл — победили в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Для дебютного сезона в составе «Манчестер Сити» — очень даже неплохо. Теперь норвежец наверняка постарается превзойти себя и помочь Хосепу Гвардиоле добыть ещё несколько титулов.

Летом «голубые» расстались с несколькими ведущими игроками — Илкаем Гюндоганом и Риядом Марезом. Немец перебрался в «Барселону», а алжирец присоединился к «Аль-Ахли». Приобрели «горожане» очень перспективного центрального защитника Йошко Гвардиола и техничного полузащитника Матео Ковачича.

Сборы «Манчестер Сити» провёл неплохо. Он обыграл «Баварию» (2:1) и не совсем закономерно уступил мадридскому «Атлетико» (1:2). «Матрасники» реже владели мячом и нанесли меньше ударов. После этого «горожане» проиграли матч за Суперкубок Англии «Арсеналу» (1:1, 1:4 пен.).

Впрочем, это ни о чём не говорит. В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы также уступили в матче за Суперкубок Англии «Ливерпулю» (1:3). Зато после этого выдали девятиматчевую беспроигрышную серию (две ничьих и семь побед), порадовав своих поклонников отменным результативным футболом.

Поставить на победу «Манчестер Сити» в предстоящем матче с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. 10 последних очных встреч всецело за такой исход. Лишь в одной из них «горожане» выиграли с преимуществом меньше, чем в два мяча.

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Стоит отметить, что после поражения в матче за Суперкубок Англии с «Арсеналом» Хосеп Гвардиола отметил, что «горожанам» нужно психологически прибавить и понять, что они способны играть ещё лучше. «Голубые» наверняка проведут работу над ошибками и исправятся.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 11 августа 2023 года

Несмотря на то что встреча состоится на стадионе «Тёрф Мур», «Бёрнли» — явный андердог. «Бордовые» продуктивно провели лето, но до «Манчестер Сити» им далеко. У «горожан» намного сильнее состав и в разы лучше поставлена командная игра. В конце концов, они действующие чемпионы Англии. История очных встреч также свидетельствует в пользу уверенной победы «голубых».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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