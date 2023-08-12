«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов» в 4-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.70.

«Локомотив» дома будет принимать самарские «Крылья Советов». Сложный матч для прогноза, потому что много пересечений. В «Локомотиве», как вы знаете, много футболистов, ранее игравших в «Крыльях». Самарцы сейчас на ходу, здорово смотрятся. Даже несмотря на поражение от «Зенита», «Крылья» достойно выглядели и в целом несколько хороших моментов создали. Если бы не Васютин, то «Крылья» бы точно в кубковой игре сумели отличиться, но сделать им этого не удалось.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас у самарцев матч на выезде — в Москве. «Локомотив», хоть и выиграл у «Рубина» в Кубке 1:0, оставил тоже немало вопросов. По-прежнему Галактионов пытается найти более-менее подходящую пару центральных защитников, пока это не получается сделать. Посмотрим, кто здесь сыграет. Может быть, это опять будут Морозов и Фассон, как в последнем матче. Ну, в обороне «Локомотива» проблемы имеются. Главное — не перемудрить со схемой, как в игре с ЦСКА.

У той и другой команды классные фланги. У «Крыльев» есть Ежов, Бейл, да кто бы там ни играл, тот же Салтыков. Если мы говорим про «Локомотив», то там и Тикнизян, и Пиняев, и Глушенков, и Ненахов либо Самошников. Обе команды очень много атакуют флангами, соответственно, много зарабатывают угловых. Точнее, так: либо их соперники зарабатывают много угловых, либо сами эти команды много угловых подают. Так что, я думаю, есть резон сыграть именно на угловые в этом сложном для прогноза матче. Больше 9,5 углового с коэффициентом 1,70», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.46.

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