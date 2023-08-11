«Локомотив» — «Крылья Советов». Дзюба заменим

Галактионов сообщил, что у форварда проблемы со здоровьем. Плохо, но тренер найдёт способ компенсировать временную потерю.

12 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало игры — в 15:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.00. Успех самарцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 12 августа 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (12.08.2023)

Стремительно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. На 12 августа запланировано три матча 4-го тура. В самом раннем из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

В трёх матчах нового сезона РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), на выезде разгромил «Факел» (4:1) и уступил «ЦСКА» (1:4). Также в двух турах группового этапа Кубка России железнодорожники обыграли «Урал» (2:1) и «Рубин» (1:0).

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Результаты можно было бы назвать хорошими, если бы не ничья с казанцами и поражение в матче с армейцами. У красно-зелёных уже довольно давно наблюдаются серьёзные проблемы оборонительного плана. Защитники, в особенности центральные, регулярно не справляются со своими прямыми обязанностями.

Об этом же сказал в недавнем интервью бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. По его мнению, что та пара центральных защитников, которая провалила всё в матче с ЦСКА, что те, кто играл с «Рубином» – все очень низкого уровня. На фоне мощного нападения и надёжной вратарской позиции они действительно выделяются.

Наумов подчеркнул, что в клубе наверняка есть понимание проблемы, просто решить её не представляется возможным. Он отметил, что найти качественных защитников сейчас тяжело. Иностранцев трудно привлечь из-за отношений с Европой, а своих защитников высокого уровня в России очень мало.

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«Крылья Советов» в трёх играх чемпионата России обыграли «Ахмат» (2:1), сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3) и разгромили «Ростов» (5:1). В Кубке страны они проиграли сначала «Балтике» (2:3), а затем «Зениту» (0:1). Матч с действующим чемпионом РПЛ наиболее интересен.

Самарцы смотрелись ничуть не хуже петербуржцев. Они активно шли вперёд, то и дело создавая моменты. Подопечным Игоря Осинькина чуть-чуть не хватило везения. Мяч несколько раз пролетел впритирку со штангой. Также немало сейвов совершил голкипер соперника Александр Васютин.

«Крылья Советов» нанесли 14 ударов, шесть из которых пришлось в створ. В концовке им могла представиться хорошая возможность сравнять счёт. Как показалось многим, защитник «Зенита» в своей штрафной нарушил правила на нападающем самарцев Никите Салтыкове.

Главный арбитр встречи трактовал этот спорный эпизод в пользу команды из Санкт-Петербурга, а жаль. «Крылья Советов» наиграли как минимум на один гол. Приобретённые ими летом футболисты, в частности Салтыков, оставляют приятное впечатление и уже приносят пользу.

За пять матчей в новом сезоне «Крылья Советов» забили 12 голов. В четырёх из них приняли непосредственное участие новобранцы. Единственное, что плохо — самарцам так же, как и «Локомотиву», частенько не хватает надёжности в обороне. За эти же пять игр они пропустили девять мячей.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Фаворита выявить, на наш взгляд, не представляется возможным. В новом сезоне подопечные Осинькина заметно прибавили. Их красивый командный футбол наконец-то начал приносить результат. Однако стабильности всё равно пока нет.

«Локомотив» активно прогрессирует под руководством Михаила Галактионова. Он набрал шикарный ход под занавес минувшего сезона. В этом пока не всё гладко. Помимо проблем в обороне, стал гораздо реже забивать Артём Дзюба. Он записал на свой счёт лишь один из десяти забитых красно-зелёными мячей в пяти матчах.

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Кроме того, у форварда появились проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил матч с «Рубином» в Кубке России. Как скоро Дзюба покинет лазарет — пока неизвестно. Впрочем, Галактионов наверняка найдёт кем заменить Артёма. Подбор нападающих у железнодорожников очень хороший.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 12 августа 2023 года

Отсутствие Дзюбы не приговор. У «Локомотива» есть много качественных результативных нападающих. На домашнем стадионе он наверняка сумеет забить один или два гола «Крыльям Советов», которые пропускают отнюдь нередко. Однако и у самих железнодорожников имеются проблемы оборонительного плана. Усилившиеся летом самарцы в новом сезоне забивают много. Так что ждём голы с обеих сторон, и в изобилии. Ставки на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча принимают в «Фонбет» за 1.90, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

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