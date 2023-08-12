«Оренбург» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Краснодар» в 4-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Оренбурга» меньше 1.5 мяча за 1.70.

«Следующий матч — на искусственном поле стадиона «Газовик» в Оренбурге. «Оренбург» будет принимать «Краснодар». В прошлом сезоне, как мы помним, «Краснодар» там пал, достаточно увесистое поражение команда получила — со счётом 1:5. Сумасшедшая реализация от Владимира Сычевого/Писарского тогда была. Сейчас «Краснодар», конечно, совершенно иной — более прагматичный. Матч с «Динамо» в Кубке я бы здесь выделил в отдельную строку, потому что это всё-таки был другой состав и немножечко другой футбол в исполнении краснодарцев. До матча с «Динамо» «Краснодар» в двух матчах подряд не пропускал. Правда, при этом где-то «Краснодару» везло.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Оренбург» наконец-то одержал первую победу под руководством Ярошика в этом сезоне, обыграв «Сочи». Повезло, что во втором тайме там несколько выходов один на один молодой 18-летний голкипер предотвратил. Но победа есть победа. Правда, сейчас не будет Мансильи, не будет Воробьёва, который травму получил, под вопросом Вера. А это всё ведущие игроки для «Оренбурга». И как команда с этим справится — большой вопрос.

Я сомневаюсь, что «Краснодар» два матча подряд в обороне может провалить. Если он сыграет надёжно и качественно в обороне, как он умеет, и, понимая специфику поля, не будет сильно раскрываться, то вряд ли «Оренбург» забьет больше 1 мяча.

Мой прогноз – «индивидуальный тотал «Оренбурга» меньше 1.5 мяча» за 1.70», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.46.

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