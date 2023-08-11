«Оренбург» — «Краснодар». Ивич обесценит старания Ярошика

Победа в матче с «Сочи» оставила горький привкус. Иржи так толком ничего и не исправил.

12 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» 12 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» (12.08.2023)

Стремительно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. На 12 августа запланированы три встречи 4-го тура. В одной из них на стадионе «Газовик» «Оренбург» примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Смена главного тренера летом негативно сказывается на «Оренбурге». Занявший место Марцела Лички соотечественник Иржи Ярошик не справляется. В трёх матчах нового сезона РПЛ «горожане» под его руководством проиграли московскому «Спартаку» (2:3), сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и уступили «Уралу» (0:2).

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Также оренбуржцы в Кубке России с крупным счётом проиграли ЦСКА (0:6) и победили «Сочи» (2:0). Неудачи можно было бы списать на то, что было много выездных матчей, и на то, что сине-белым докучали ранние удаления. В двух из пяти этих матчей они играли в меньшинстве. Однако встреча с сочинцами расставила всё по своим местам.

Результат совсем не отражает реальной картины игры. «Сочи» смотрелся намного лучше, особенно во втором тайме. Он нанёс больше ударов, в частности в створ. Спас Ярошика от поражения молодой голкипер Андрей Ходанович. Он совершил целых семь сейвов. В послематчевом интервью тренер признал, что, если бы не 18-летний вратарь, его команда сыграла бы вничью или даже проиграла.

В преддверии встречи с «Сочи» спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев говорил о том, что кредит доверия Иржи велик настолько, насколько это возможно. Однако с такой игрой сине-белых он наверняка будет стремительно снижаться. Если с «Сочи» возникли такие проблемы, то что будет в игре с «Краснодаром»?

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«Быки» очень хорошо начали сезон. В трёх матчах чемпионата России они обыграли «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0) и «Пари НН» (1:0). Чёрно-зелёные занимают второе место в турнирной таблице. Вот только в двух турах группового этапа Кубка страны они уступили «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (3:4).

С другой стороны, поражения не совсем закономерны. Суть в том, что бóльшую часть игры с красно-белыми краснодарцы провели в меньшинстве. Красную карточку получил один из их лидеров — Эдуард Сперцян. Матч с бело-голубыми он пропустил из-за дисквалификации.

Кроме того, «Динамо» забило победный гол на 90+6-й минуте. И это при том, что Ивич допустил некоторые эксперименты. Суммарно в этих двух встречах он выделил всего лишь 60 минут игрового времени лучшему бомбардиру команды Джону Кордобе, находящемуся в отличной форме.

В пяти матчах нового сезона колумбиец забил три мяча и сделал один ассист. Также постепенно набирает форму другой легионер «быков» Кади Боржес, получивший серьёзную травму в матче 24-го тура минувшего розыгрыша РПЛ. Он даже успел забить — в ворота красно-белых.

В общем, дела у краснодарцев идут хорошо. Они продолжают прибавлять под чутким руководством Владимира Ивича. За последние 13 матчей в чемпионате России чёрно-зелёные потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью. Поставить на их победу в грядущей игре можно с коэффициентом 2.30.

Скорее всего, Ивич снизит кредит доверия оренбургского клуба к Иржи Ярошику. Старания 45-летнего чешского специалиста не приносят пользы. Сине-белые много проигрывают и в целом выглядят далеко не так уверенно, как в прошлом сезоне под руководством Марцела Лички.

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Добавляют им трудностей проблемы с дисциплиной. Три красные карточки в пяти матчах — это совсем не дело. К слову, предстоящий матч ввиду дисквалификации пропустит один из лидеров сине-белых — Брайан Мансилья, получивший прямую красную карточку в игре последнего тура с «Уралом». КДК РФС принял решение отстранить его на два матча РПЛ.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» 12 августа 2023 года

«Оренбург» не может найти себя в новом сезоне. Ярошик никак не освоится. Матч с «Сочи» лишь подтвердил, что оренбуржцы пребывают в чёрной полосе. Вечно выручать их голкиперы не смогут. У «Краснодара» всё иначе. Он продолжает процветать благодаря Владимиру Ивичу. Чёрно-зелёные демонстрируют качественную командную игру и идут без потерь очков в РПЛ. В их победу верится гораздо больше.

Ставка: победа «Краснодара» за коэффициент 2.30.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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Прогноз на матч «Ростов» – «Рубин» с коэффициентом 2.31.

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Прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 6.40.