«Ростов» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Рубин» в 4-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 1.65.

«Ростов» возвращается на своё поле после двух неудачных выездных матчей. Проиграли без вариантов в Самаре – 1:5, а потом уступили в кубковой встрече «Уралу» — 0:1. Разные поражения по сути, но настроения оба матча не добавили. К тому же ещё пришла новость, что Осипенко месяц не будет. Карпину нужно будет придумывать варианты сзади, чтобы паре центральных лучше помогали, снижали на неё нагрузку. Но домашняя атмосфера должна придать сил «Ростову», Карпин найдёт правильные слова, я в этом не сомневаюсь. Ростовчане могут играть от себя, могут контролировать мяч, интересно атаковать. Я думаю, они посильнее на данный момент.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин», как мне кажется, уже устаёт. Не хватает обоймы. Матчи идут часто. Против «Локомотива» второй тайм был бледным. Со «Спартаком» ещё хуже было. А здесь выезд в Ростов со всеми вытекающими, тяжёлой дорогой. В кубковой встрече «Рубин» неплохо там смотрелся, но всё равно проиграл 0:1, хотя у «Ростова» была серьёзная ротация. Сейчас будет гораздо тяжелее.

Я возьму в этом матче «Ростов» с форой (0). Он сильнее по персоналиям, по организации, лучше команда сыгранна, у казанцев всё-таки есть новички. И усталость «Рубина» наверняка проявится», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.46.

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