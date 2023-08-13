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«Динамо» – «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Динамо» – «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Балтика» в 4-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: гол «Динамо» в 1-м тайме за 1.75.

«Динамо», поймав кураж, показывая отличный футбол в атаке, сыграет с «Балтикой». 3 мяча динамовцы забили «Зениту», 3 забили в Самаре, 4 сейчас забили «Краснодару». Ну, в общем, типичный футбол Марцела Лички. Но при этом «Динамо» в каждом матче пропускает — 3 в Самаре, 2 от «Зенита» и 3 еще от «Краснодара». Это очень много, но футбол смотреть весело. Болельщики такой футбол любят. И есть закономерность: динамовцы очень хорошо начинают, даже в проигранном матче «Краснодару» в чемпионате они в первые 20:30 минут смотрелись очень неплохо. Начало игры для Марцела Лички очень важно. Так было и в «Оренбурге», так происходит сейчас и в «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, «Балтика» команда интересная, хорошо организованная, прессингующая, надежно в целом играющая в обороне. Но если «Динамо» вот такую карусель закрутит, как в последних матчах, в первом тайме, «Балтика» вряд ли выдержит.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
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П1
X
П2

Как вот у «Спартака» практически всегда доезжает прогноз – «Спартак» больше 1,5», у «Динамо» доезжает гол в 1-м тайме. Мне это видится очень уверенным вариантом, который часто доезжает, Мой прогноз на матч – «гол «Динамо» в 1-м тайме» за 1,75», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.45.

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