«Динамо» — «Балтика». За Тюкавиным и Захаряном будущее

Причём не только бело-голубых, но и российского футбола. Так считает Марцел Личка, и, возможно, он прав.

13 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Балтика». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех калининградцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Балтика» 13 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» Москва — «Балтика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата России «Динамо» — «Балтика» (13.08.2023)

Стремительно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. На 13 августа запланированы три встречи 4-го тура. В самой ранней из них на стадионе «ВТБ Арена» в Москве местное «Динамо» примет «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Динамо» стартовало в новом сезоне не лучшим образом. Сначала оно проиграло на домашнем стадионе «Краснодару» (1:3) в РПЛ, а затем на выезде уступило «Пари НН» (1:1, по пенальти 3:4) в Кубке России. Однако Марцел Личка быстро сделал выводы из неудач и начал работать над исправлением ситуации.

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Ставший главным тренером бело-голубых этим летом чешский специалист постепенно отлаживает игровые механизмы и адаптирует команду к собственному остроатакующему стилю. В следующих трёх матчах «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3), а также победило «Зенит» (3:2) и «Краснодар» (4:3).

Не обошлось без везения. В самой концовке матча с действующим чемпионом РПЛ москвичи получили численное преимущество, чем успешно воспользовались. В игре с финалистом минувшего розыгрыша Кубка России также многое зависело от одного эпизода. Реализуй соперник пенальти на 45-й минуте, и игра наверняка пошла бы по совсем другому сценарию.

Однако важно другое. У «Динамо» появился характер. В прошлом сезоне оно регулярно теряло очки из-за его отсутствия. И во встрече с «Зенитом», и в игре с «Краснодаром» победные голы москвичи забили на 96-й минуте. Впервые в российской истории они выиграли два матча подряд в компенсированное время.

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«Балтика», так же, как и «Динамо», не лучшим образом начала новый сезон. В первых двух турах в чемпионате России она проиграла «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2). Затем калининградцы немного привыкли к ритму РПЛ и обыграли на домашнем стадионе «Факел» (2:1).

Также подопечные Сергея Игнашевича победили «Крылья Советов» (3:2) и «Ахмат» (2:0) в Кубке России. В обоих случаях они выступали на выезде. Местами калининградцы смотрелись предпочтительнее соперников. В матче с грозненцами они даже нанесли больше ударов, в частности в створ.

Впрочем, «зелёные» переживают не лучшие времена, а «Балтике» ещё многое предстоит доказать. По итогам прошлого сезона она заняла второе место в Первой лиге и впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Для того чтобы стабильно конкурировать с другими командами, Игнашевичу предстоит проделать немало работы.

Победы в матчах Кубка России — это определённо хороший знак. Вот только соперники играли не совсем основными составами. В РПЛ встречи с ними наверняка будут складываться иначе. Пока же можно отметить, что «Балтика» демонстрирует неплохой футбол, но нуждается в усилении состава.

Некоторым футболистам калининградской команды заметно не хватает техники и опыта. На выезде «Балтике» вряд ли удастся зацепиться за очки в матче с пребывающим на подъёме московским «Динамо». Поставить на победу бело-голубых можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Ни в одной из шести последних очных встреч калининградцам не удалось выиграть.

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Марцел Личка доволен выступлениями молодых звёзд бело-голубых. Он похвалил Тюкавина и Захаряна, сказав, что за ними будущее российского футбола. Константин стал автором дубля во встрече с «Зенитом». Захарян стал автором победного гола в игре Кубка России с «Краснодаром».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Балтика» 13 августа 2023 года

Марцел Личка освоился и направил «Динамо» в сторону прогресса. У него появились характер и классно поставленная игра в атаке. Результативность бело-голубых заметно возросла. Полагаем, на домашнем стадионе они обыграют «Балтику». Калининградцы оставляют после себя приятное впечатление, но у них гораздо меньше опыта выступлений в РПЛ и ресурсов. История очных встреч и разница в классе свидетельствуют в пользу победы москвичей.

Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 1.73.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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