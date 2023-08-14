«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат».
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Пари НН» устроил невероятно зрелищное шоу в Кубке со «Спартаком», чем поставил ряд вопросов перед любым соперником в чемпионате.
«Ахмат» уступал пока только командам из верхушки чемпионата, как и «Пари НН», так что предположу, что игра будет равной, но уж наверняка с голами с обеих сторон», — сказал Тихонов.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
14 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 9.45.
Сослан Джанаев: у меня есть сейчас предложение, в ближайшее время узнаете.
Фёдор Смолов: обсуждали с Захаряном его переход в «Реал Сосьедад».
Семак — о Венделе: чудес не бывает, он пропустил предсезонную подготовку.
У тренера мало времени на исправление ситуации:
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