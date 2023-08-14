«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Пари НН» устроил невероятно зрелищное шоу в Кубке со «Спартаком», чем поставил ряд вопросов перед любым соперником в чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ахмат» уступал пока только командам из верхушки чемпионата, как и «Пари НН», так что предположу, что игра будет равной, но уж наверняка с голами с обеих сторон», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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