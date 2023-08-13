Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Пари НН» — «Ахмат», прогноз на матч РПЛ 14 августа 2023, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Пари НН» — «Ахмат». Сергей Юран не хочет в отставку
Николай Дятлов
«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ
Комментарии
Нижегородцы показывают неплохую игру, но остаются без побед. По слухам, тренеру может грозить увольнение.

14 августа состоится матч 4-го тура РПЛ «Пари НН» – «Ахмат». Начало — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех грозненцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.83. Поставить на ничью предлагают за 3.24.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» 14 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Пари НН» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.91.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» (14.08.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
14 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Программу 4-го тура чемпионата России по футболу завершает матч в Нижнем Новгороде. Местный «Пари НН» на одноимённом стадионе примет гостей из Грозного – «Ахмат». Стартовый свисток в матче будет дан в 19:30 мск.

Холанд хочет выиграть Суперкубок:
«Ман Сити» — «Севилья». Счёт Суперкубкам будет открыт
«Ман Сити» — «Севилья». Счёт Суперкубкам будет открыт

«Пари НН» нельзя назвать худшей командой РПЛ на старте сезона. По набранным очкам она как минимум выше «Факела», а по качеству игры многим не уступает. Тем не менее пока у нижегородцев толком не клеится. В пяти матчах во всех турнирах нижегородцы потерпели три поражения, дважды сыграв вничью в основное время — с «Динамо» (1:1, 4:3 по пенальти) и «Уралом» (0:0).

Сборная Камеруна готова сыграть с Россией, если РФС заплатит за организацию матча.

Уже дошло до слухов о том, что главному тренеру Сергею Юрану руководство дало всего три матча для исправления ситуации. При этом специалист возглавил «Пари НН» в апреле, но ударно провёл концовку прошлого сезона – было лишь одно поражение в пяти матчах. Впереди у хозяев встречи с «Ахматом» и «Ростовом» дома, а также выезд к «Факелу», есть неплохие перспективы добыть хотя бы четыре очка.

Показатели «Пари НН» не кажутся чем-то ужасным. Во-первых, подопечные Юрана играли исключительно с соперниками, которые были заведомо сильнее. «Зенит», «Динамо», «Краснодар» и «Спартак» – это признанные топы. Во-вторых, оборона только в Кубке России с красно-белыми дала сбой (4:5), ранее больше двух голов команда не пропускала.

Без Мбаппе в «ПСЖ» стало хуже:
Если Мбаппе уйдёт, то «ПСЖ» ждёт провал! Если не парижане, то кто выиграет Лигу 1?
Если Мбаппе уйдёт, то «ПСЖ» ждёт провал! Если не парижане, то кто выиграет Лигу 1?

Впрочем, в этом есть обратная сторона. Игру со «Спартаком» можно добавить в исключение, едва ли после неё Юран резко изменит своему осторожному стилю. Гораздо важнее, что в трёх матчах РПЛ «Пари НН» не смог забить ни одного мяча. В то же время с «Ахматом» он играет заметно бодрее.

Мбаппе возобновил тренировки с основным составом «ПСЖ».

Грозненцы не могут вернуть былую форму. Команда Сергея Ташуева повторила клубный рекорд, завершив прошлый сезон на пятой строчке, но беспроигрышная серия быстро закончилась. В пяти официальных матчах у грозненцев четыре поражения, но зато есть одна победа над «Сочи» в гостях. И времени на то, чтобы исправить положение, предостаточно.

С нападением у грозненцев дела обстоят намного лучше, хотя у них и потерь в составе хватает. В чемпионате России гости забивали в каждом матче, а в среднем результативность близка к двум голам за игру. Все лидеры атаки в неплохой форме – Мохамед Конате вновь лучший бомбардир благодаря дублю в ворота ЦСКА.

В этот раз Ташуеву придётся искать пути к воротам одного из самых неудобных соперников в своей карьере. В двух встречах с «Пари НН» российский специалист терпел поражения, однако его команда всегда доминировала в атаке и создавала много моментов. Не хватало грамотного завершения и подстраховки в опорной зоне при контратаках.

Малком вступает в борьбу за чемпионство:
Карим Бензема обойдёт Криштиану Роналду и Малкома? Кто станет чемпионом Саудовской Аравии
Карим Бензема обойдёт Криштиану Роналду и Малкома? Кто станет чемпионом Саудовской Аравии

«Ахмату» будет непросто в Нижнем Новгороде, но в целом на выезде он играет уверенно. В семи последних матчах РПЛ гости потерпели только одно поражение. Зато одержали четыре победы, играя смело. Грозненцы, победив «Сочи», должны воодушевиться, они отправляются за тремя очками и им по силам не уступить.

Френки де Йонг: хочу провести в «Барселоне» всю жизнь.

Обе команды в сложной ситуации, поэтому для каждой из них предстоящая встреча имеет ключевое значение. «Пари НН» рискует потерять тренера, если в ближайшее время не будет побед. Тем не менее «Ахмат» даже в гостях не является простым соперником. Ставить на чистую победу одной из команд рискованно, но можно рассмотреть ставку на победу грозненцев с форой (0) за 2.02.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» 14 августа 2023 года

Встреча соперников, которые провалили старт сезона. Нижегородцы в прошлом сезоне хорошо играли с грозненцами, но теперь у них другой тренер и новый стиль. Они мало пропускают, однако ошибок всё равно хватает. Ожидаем, что Юран приблизится к отставке, а у «Ахмата» дела и результаты пойдут на поправку.

Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» с коэффициентом 3.35.

«ПСЖ» договорился с «Аль-Хилялем» о переходе Неймара.

Глебов поддержал желание Захаряна перейти в «Реал Сосьедад».

Прогноз на матч «Абха» — «Аль-Хиляль» с коэффициентом 4.80.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023