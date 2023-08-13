«Пари НН» — «Ахмат». Сергей Юран не хочет в отставку

14 августа состоится матч 4-го тура РПЛ «Пари НН» – «Ахмат». Начало — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех грозненцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.83. Поставить на ничью предлагают за 3.24.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» 14 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Пари НН» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.91.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» (14.08.2023)

Программу 4-го тура чемпионата России по футболу завершает матч в Нижнем Новгороде. Местный «Пари НН» на одноимённом стадионе примет гостей из Грозного – «Ахмат». Стартовый свисток в матче будет дан в 19:30 мск.

«Пари НН» нельзя назвать худшей командой РПЛ на старте сезона. По набранным очкам она как минимум выше «Факела», а по качеству игры многим не уступает. Тем не менее пока у нижегородцев толком не клеится. В пяти матчах во всех турнирах нижегородцы потерпели три поражения, дважды сыграв вничью в основное время — с «Динамо» (1:1, 4:3 по пенальти) и «Уралом» (0:0).

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Уже дошло до слухов о том, что главному тренеру Сергею Юрану руководство дало всего три матча для исправления ситуации. При этом специалист возглавил «Пари НН» в апреле, но ударно провёл концовку прошлого сезона – было лишь одно поражение в пяти матчах. Впереди у хозяев встречи с «Ахматом» и «Ростовом» дома, а также выезд к «Факелу», есть неплохие перспективы добыть хотя бы четыре очка.

Показатели «Пари НН» не кажутся чем-то ужасным. Во-первых, подопечные Юрана играли исключительно с соперниками, которые были заведомо сильнее. «Зенит», «Динамо», «Краснодар» и «Спартак» – это признанные топы. Во-вторых, оборона только в Кубке России с красно-белыми дала сбой (4:5), ранее больше двух голов команда не пропускала.

Впрочем, в этом есть обратная сторона. Игру со «Спартаком» можно добавить в исключение, едва ли после неё Юран резко изменит своему осторожному стилю. Гораздо важнее, что в трёх матчах РПЛ «Пари НН» не смог забить ни одного мяча. В то же время с «Ахматом» он играет заметно бодрее.

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Грозненцы не могут вернуть былую форму. Команда Сергея Ташуева повторила клубный рекорд, завершив прошлый сезон на пятой строчке, но беспроигрышная серия быстро закончилась. В пяти официальных матчах у грозненцев четыре поражения, но зато есть одна победа над «Сочи» в гостях. И времени на то, чтобы исправить положение, предостаточно.

С нападением у грозненцев дела обстоят намного лучше, хотя у них и потерь в составе хватает. В чемпионате России гости забивали в каждом матче, а в среднем результативность близка к двум голам за игру. Все лидеры атаки в неплохой форме – Мохамед Конате вновь лучший бомбардир благодаря дублю в ворота ЦСКА.

В этот раз Ташуеву придётся искать пути к воротам одного из самых неудобных соперников в своей карьере. В двух встречах с «Пари НН» российский специалист терпел поражения, однако его команда всегда доминировала в атаке и создавала много моментов. Не хватало грамотного завершения и подстраховки в опорной зоне при контратаках.

«Ахмату» будет непросто в Нижнем Новгороде, но в целом на выезде он играет уверенно. В семи последних матчах РПЛ гости потерпели только одно поражение. Зато одержали четыре победы, играя смело. Грозненцы, победив «Сочи», должны воодушевиться, они отправляются за тремя очками и им по силам не уступить.

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Обе команды в сложной ситуации, поэтому для каждой из них предстоящая встреча имеет ключевое значение. «Пари НН» рискует потерять тренера, если в ближайшее время не будет побед. Тем не менее «Ахмат» даже в гостях не является простым соперником. Ставить на чистую победу одной из команд рискованно, но можно рассмотреть ставку на победу грозненцев с форой (0) за 2.02.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат» 14 августа 2023 года

Встреча соперников, которые провалили старт сезона. Нижегородцы в прошлом сезоне хорошо играли с грозненцами, но теперь у них другой тренер и новый стиль. Они мало пропускают, однако ошибок всё равно хватает. Ожидаем, что Юран приблизится к отставке, а у «Ахмата» дела и результаты пойдут на поправку.

Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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