Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Кадис» — «Алавес».

Ставка: обе забьют за 2.24.

«Кадис» не без труда сохранил прописку в Примере из-за проблем в обороне. «Жёлтая подлодка» заметно активизировалась во втором круге — за последние 19 туров Примеры победила в шести встречах при пяти ничьих и восьми поражениях. Правда, стоит отметить, что в шести случаях команда Серхио Гонсалеса уступала представителям еврокубковой зоны. Недооценивать хозяев поля определённо не стоит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом сезоне «Кадис» демонстрировал сравнительно лучшие результаты в домашних встречах, набрав 27 очков из 42 итоговых. Учитывая, что в летнее межсезонье боссы клуба активно работали на трансферном рынке над повышением конкуренции в составе, в частности в обороне, то вполне вероятно, что подопечным Серхио Гонсалеса удастся побороться за место в середине турнирной таблицы.

«Алавес» завершил прошлый сезон на четвёртой строчке в турнирной таблице Сегунды и добился права на повышение в классе в матчах плей-офф с «Эйбаром» и «Леванте». Луис Гарсия Пласа продолжил работу с командой, и руководство клуба постаралось удовлетворить его трансферные запросы, подписав по игроку в каждую зону. Предстоящая встреча может стать лакмусовой бумажкой с точки зрения оценки турнирных перспектив «Алавеса».

Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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