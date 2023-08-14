«Ак Барс» — «Трактор»: когда финал Кубка ТАНЕКО, во сколько начало, какие прогнозы

14 августа в Казани пройдёт финальный матч предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО, в котором встретятся «Ак Барс» и «Трактор». Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. Успех челябинцев оценён экспертами в 3.60. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

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Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а на «обе забьют» в третьем периоде — с коэффициентом 2.75.

Кубок ТАНЕКО. Финал Кубок ТАНЕКО. Финал 14 августа 2023, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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