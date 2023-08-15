Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Цинциннати Даниэль Коллинз – Анастасия Павлюченкова.

Ставка: ТБ 20.5 за 2.00.

Даниэль Коллинз располагается на достаточно высокой 34-й позиции в мировом рейтинге, хотя больших побед она давно не добивалась. В своей карьере она выиграла всего два титула и оба два года назад. С тех пор американке не удаётся поймать необходимый ритм и провести длительный отрезок сезона без спадов. Её лучшим достижением в нынешнем сезоне стал полуфинал турнира в Остине. Затем после небольшого перерыва в начале июля она неплохо показала себя в Монреале, где уступила только первой ракетке мира Иге Свёнтек. Теперь она вновь намерена побороться за трофей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Анастасия Павлюченкова, в свою очередь, уже давно не может преодолеть рубеж топ-100, но в своей зоне держится вполне крепко. Россиянка более пяти лет ничего не выигрывала в одиночном разряде, а с каждым годом она выступает всё на меньшем количестве турниров. В нынешнем сезоне Анастасия вышла на пик формы к «Ролан Гаррос», на котором дошла до четвертьфинала.

Эксперты практически не верят в Анастасию Павлюченкову, что легко связать не только с последними результатами россиянки, но и с её нынешней формой. Даниэль Коллинз одержала две победы над Анастасией в двух очных встречах, стилистически она является весьма неудобной соперницей для россиянки, которая потеряла в скорости и стала чаще ошибаться.

Сейчас американку вперёд будут гнать и трибуны, поэтому Павлюченковой остаётся лишь затянуть игру. С этой задачей она должна справиться без труда – три из четырёх последних матчей с её участием заканчивались в трёх сетах. В очных встречах с Коллинз та же картина. Поэтому в первую очередь стоит рассмотреть тотал больше 20.5 гейма с коэффициентом 2.00.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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