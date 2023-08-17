Прогноз на матч Лиги конференций «Рига» — «Твенте»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги конференций «Рига» — «Твенте».

Ставка: победа «Твенте» за 1.80.

Прошлый розыгрыш Эредивизии «Твенте» завершил на пятой строчке, пробившись во второй раунд квалификации Лиги конференций. Летом в рядах «тюккерс» произошли существенные изменения. Команду покинули главный тренер Рон Янс, который дважды выводил её в еврокубки, а также три ключевых игрока основы — полузащитник Рамиз Зерруки, четвёртый игрок по системе «гол+пас» Виргил Мисидьян и лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Вацлав Черны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уже под началом экс-тренера «Валвейка» Джозефа Остинга «гордость Востока» стартовала в новом сезоне, и весьма успешно — обыграла во втором раунде квалификации Лиги конференций шведский «Хаммарбю» со счётом 2:1 по сумме двух матчей и одержала победу со счётом 2:0 в домашнем матче с «Ригой», а также с крупным счётом победила в матче чемпионата с «Алмере Сити» (4:1).

По результатам четырёх официальных матчей делать выводы об успехе перестройки сложно, но заметно одно — в качестве игры в завершающей стадии «Твенте» прибавляет с каждым матчем, выполняя больше ударов в створ ворот. Вряд ли «Риге» удастся выстоять против «тюккерс».

Рекомендуем ставку на победу «Твенте» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 29.25.

В «Барселоне» объяснили, почему не смогли подписать Неймара.

Касорла вернулся в «Реал Овьедо» спустя 20 лет.

«Краснодар» согласовал трансфер защитника «Браги» Тормены.