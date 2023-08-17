«Неман» — «Целе»: прогноз Николая Ходасевича на игру отбора Лиги конференций

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Неман» – «Целе».

Ставка: проход «Немана» за 4.60.

«Матч пройдёт на нейтральном поле в Венгрии и без болельщиков. Неделю назад минимальную победу праздновал словенский «Целе» – 1:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Неман» — открытие для белорусских болельщиков в этом году. Команда не только выдала классную первую половину чемпионата, но и прошла уже два раунда квалификации. «Вадуц» с прошлогодним участием в групповом турнире Лиги конференций был, правда, сильным соперником, а мальтийский «Бальцан» дался белорусам полегче.

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич сравнил «Целе» как раз с «Вадуцем» и отметил, что команды примерно одного уровня. Отчасти стоит с этим согласиться – в первой игре словенцы провели невзрачный первый тайм, немного прибавили во втором и сумели однажды забить. Но некоего сверхпревосходства над соперником не показали.

Думаю, ответный матч будет проще для «Немана» в функциональном плане — подготовка в недельном цикле без переездов и перелётов. К тому же оппонент провёл за это время матч чемпионата. Во втором тайме физическая готовность хозяев может сказаться. Хотя не исключаю здесь и дополнительного времени.

Сложный и равный ответный матч предстоит обеим командам. Но на проход «Немана» дают коэффициент больше четырёх! Почему бы в такой ситуации не попробовать?» — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 29.25.

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