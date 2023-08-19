«Краснодар» — «Локомотив»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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Сегодня, 19 августа, пройдёт матч 5-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив». Начало — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Владимир Ивич привил краснодарцам более прагматичный футбол, но команда даёт результат, лидируя в РПЛ. А вот Михаил Галактионов пока не может показать с железнодорожниками тот футбол, который приносил успех в завершающей части прошлого сезона. Сможет ли «Локомотив» возродиться и остановить победную поступь «Краснодара»?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».
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