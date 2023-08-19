«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Локомотив» в 5-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 3 за 1.83.

«Краснодар» сыграет с «Локомотивом», это также одна из центральных игр тура. Очень интригующая пара. «Краснодар» идёт пока без потерь, одержал четыре победы в четырёх матчах в российском чемпионате. «Локомотив» выглядит, мягко говоря, неубедительно. Отсутствие Дзюбы сказывается на атакующем потенциале «Локомотива». Плюс всю неделю только и обсуждали Дзюбу и его пассаж в отношении молодого корреспондента, работавшего на предыдущем матче. И, может быть, это как-то отвлекало. Может быть, это как-то переключало акцент от «Локомотива».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» играет не в свою силу. Это видят все, и это проблема для Галактионова. Проблема Галактионова в том, что он пока не может найти этот пресловутый баланс.

«Краснодар» умеет играть прагматично, сухо, на результат. И такие суперфееричные матчи, как с «Динамо» в Кубке (4:3), — это, скорее, вспышка для «Краснодара», нежели тенденция. Поэтому в таком матче в отсутствие Дзюбы, с пониманием, что «Краснодар» мало пропускает (меньше всех в чемпионате), думаю, что ждать суперъяркий футбол вряд ли стоит, даже несмотря на то что «Краснодар» играет дома.

Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 3 мячей за 1.83», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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