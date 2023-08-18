«Краснодар» — «Локомотив». Изидор и Дзюба подведут Галактионова

Хотя футболисты тут ни при чём, ведь у них обнаружили проблемы со здоровьем, судя по информации источников.

19 августа состоится матч 5-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив». Начало — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех москвичей оценивается аналитиками коэффициентом 3.98. Поставить на ничью предлагают за 3.92.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» 19 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» – «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» (19.08.2023)

В субботней программе 5-го тура чемпионата России по футболу запланированы четыре матча. Самая интересная встреча состоится в Краснодаре – местный одноимённый клуб примет «Локомотив». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 мск.

«Быки» настроены бороться если не за чемпионский титул, то минимум за место в призовой тройке. Команда Владимира Ивича на старте сезона не допускает ошибок в чемпионате. Во всех четырёх матчах РПЛ клуб одержал победы. Также у него лучшая разность забитых и пропущенных мячей — 8:1. При этом нельзя сказать, что у «Краснодара» всё идеально, ведь в Кубке России он потерпел два поражения.

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С другой стороны, следует отметить, что календарь у краснодарцев был не слишком сложным. В каждом из четырёх матчей они были заведомо фаворитами. «Динамо» перестраивается и пока ищет себя с новым тренером, «Оренбург» тоже, а «Сочи» и «Пари НН» давно стабильностью не радуют. Тем более что с нижегородцами «быки» сыграли плохо, забив один гол с пенальти (1:0).

Реализовал 11-метровый Эдуард Сперцян. Нападающий остаётся в клубе, вопреки всем слухам об уходе, и уже сравнялся с Джоном Кордобой по голам в этом сезоне. В двух последних матчах на счету Сперцяна три мяча. Всего «Краснодар» забил в РПЛ восемь голов, что в среднем по два за игру. В то же время у хозяев ещё нет ни одной разгромной победы, зато лучшая оборона и три матча «на ноль» подряд.

Теперь Ивичу предстоит более мощный вызов – соперник, который стремительно прогрессирует. С «Локомотивом» краснодарцы играют уверенно, потерпев лишь одно поражение в основное время за два года. Да и то было на выезде, тогда как дома беспроигрышная серия равна восьми матчам. Более того, у хозяев в личных встречах четыре победы подряд без пропущенных голов.

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«Локомотив» несколько сдал, если сравнивать нынешнюю форму команды с той, которую она демонстрировала после прихода Михаила Галактионова. Железнодорожники набрали всего пять очков и снова расположились в середине турнирной таблицы. Тем не менее отнюдь не всё так плохо, как может показаться – в шести официальных матчах во всех турнирах гости проиграли только в одном.

Разгромное поражение от ЦСКА (1:4) две недели назад показало, что пока «Локомотиву» рано ставить большие цели. В обороне проблем хватает, ведь пропущено уже восемь голов, больше лишь у «Рубина» и «Факела» со дна таблицы. «На ноль» гости сыграли всего раз, но в Кубке России, поэтому основной акцент в игре тренеру приходится делать на атаку, с которой тоже не всё идеально.

В нападении москвичи не уступают «Краснодару». Также забивают в каждой встрече и в среднем по два мяча за игру. Основная нагрузка вновь должна была лечь на Артёма Дзюбу и Вильсона Изидора, но пока не получается. Француз близок к переходу в «Марсель», а Дзюба получил травму и успел ввязаться в скандал с журналистом. В итоге лучшим игроком атаки является Наир Тикнизян – защитник забил три гола и тоже заинтересовал ряд клубов Европы.

Впрочем, временные трудности должны подстегнуть железнодорожников к решительным действиям. В Краснодар они отправляются за победой, понимая, что добиться её будет непросто. Однако без забитого мяча гости точно не останутся, ведь на выезде у них голевая серия из 12 матчей. Правда, без качества в обороне рассчитывать на желаемый результат не приходится.

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«Краснодар» логично идёт фаворитом у букмекеров. Команда Ивича набрала ход и дома проигрывать не намерена, но с «Локомотивом» ошибок не избежать. Сухая серия хозяев прервётся. Поэтому стоит присмотреться к ставке «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 1.96.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» – «Локомотив» 19 августа 2023 года

Один из самых интересных матчей тура в РПЛ. «Краснодар» стремится ещё больше оторваться от конкурентов в таблице, до сих пор он не потерял ни одного очка. Кроме того, в трёх последних матчах чемпионата хозяева не пропускали. И всё же «Локомотив» свой гол наверняка забьёт. Гости не могут похвастаться прежней стабильностью, но проиграли в этом сезоне только один матч. Им вполне по силам раздобыть даже ничью, но на большее претендовать рано.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 9.35.

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Прогноз на матч «Краснодар» – «Локомотив» с коэффициентом 2.40.

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