Winline и «Спартак» запустили специальный мерч для болельщиков

Букмекерская компания Winline и футбольный клуб «Спартак» запустили специальный мерч для болельщиков. Коллекция вдохновлена великой историей клуба и легендарными игроками, творившими её на протяжении разных эпох. В коллекцию вошли футболки, свитшот и худи.

Дизайн, созданный на основе более чем вековой истории клуба, содержит культурный код великого клуба и его преданных болельщиков.

Этот мерч не про футбол. Он – про «Спартак». Команда, которая всегда отличалась красотой своей игры, ассоциировалась с уникальной музыкой, образующей искры в сердцах болельщиков.

В принтах, выполненных в ретростилистике фестивальных плакатов, упомянуты легендарные люди, имена которых навсегда связаны со славной историей клуба: братья Старостины, Игорь Нетто, Евгений Ловчев, Константин Бесков, Владимир Маслаченко, Олег Романцев, Егор Титов, Квинси Промес и многие другие.

Также в дизайне использованы знакомые каждому поклоннику красно-белых символы – буквы «С», «М» и сложенные в ромб ладони, которые отсылают к заряду трибун «Боже, «Спартак» храни!», без которого невозможно представить ни один матч команды.

Приобрести мерч Winline x «Спартак» можно будет с 20 августа исключительно в официальных оффлайн-магазинах клуба на Арбате и стадионе «Открытие Банк Арена», а также в интернет-магазине красно-белых.