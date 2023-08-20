«Факел» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Пари НН» в 5-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Факел» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.78.

«Важнейшая игра ждёт «Факел» в Воронеже. Дома, при своих болельщиках, под «Сектор Газа» «Факел» сыграет против «Пари НН».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нижний» одержал уверенную победу над «Ахматом», наконец-то забил свои первые мячи в чемпионате, снова отличился Севикян, наказали за грубую ошибку в обороне грозненцев, и Сулейманов забил хороший гол. И вообще, «Пари НН» — команда организованная, выстроенная, наконец она начала забивать, о чём я уже сказал чуть раньше.

«Факел» пока без побед. Хороший футбол, хорошая самоотдача, хорошее взаимодействие, заставили понервничать «Зенит» в Петербурге, но побед нет. Дёргается Евсеев. Возможно, нервничает руководство клуба. Победа кровь из носу нужна «Факелу», ведь команда на последнем месте в турнирной таблице. Но обыграть «Пари НН» будет очень и очень сложно, даже несмотря на то, что играют дома.

В прошлом сезоне, мы помним, был «чудо-матч», где вообще практически моментов не было. Там с трудом «Факел» заковырял в самой концовке чемпионата и одержал важную победу. Сейчас начало сезона, но победа кровь из носу «Факелу» нужна. Я не уверен, что он выиграет, но не сомневаюсь, что «Факел» точно не проиграет.

Мой прогноз — «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за хороший коэффициент 1.78. Верю в воронежцев, верю в наглецов», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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