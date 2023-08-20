«Спартак» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 10.0

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:1 за 10.00.
«В этом матче однозначно будет весело. В последнее время во встречах этих команд мы часто видим то судейские скандалы, то драки «стенка на стенку».
Возможно, я бы даже поставил на «Спартак» с его мощной атакой, однако меня смущают проблемы в обороне красно-белых — особенно в опорной зоне. У Абаскаля нет своего Вильмара Барриоса, а игра «Зенита» же смотрится более сбалансированной. К тому же Сергею Семаку и его футболистам сейчас есть что доказывать. Их настрой будет запредельным, что и предопределит исход встречи», — сказал Бубнов.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
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