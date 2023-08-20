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«Спартак» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 10.0

«Спартак» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 10.0
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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:1 за 10.00.

«В этом матче однозначно будет весело. В последнее время во встречах этих команд мы часто видим то судейские скандалы, то драки «стенка на стенку».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Возможно, я бы даже поставил на «Спартак» с его мощной атакой, однако меня смущают проблемы в обороне красно-белых — особенно в опорной зоне. У Абаскаля нет своего Вильмара Барриоса, а игра «Зенита» же смотрится более сбалансированной. К тому же Сергею Семаку и его футболистам сейчас есть что доказывать. Их настрой будет запредельным, что и предопределит исход встречи», — сказал Бубнов.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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