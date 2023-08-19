«Спартак» — «Зенит». Бонгонда и Промес бросят вызов чемпиону

Теперь главные козыри в атаке не у Семака, а у Абаскаля.

20 августа состоится матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу хозяев можно за 2.55. Успех петербуржцев оценивается коэффициентом 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 20 августа 2023 года

В «Фонбет» склоняются к тому, что матч «Спартак» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.22. Гол петербуржцев доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (20.08.2023)

Матч 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится 20 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Бронзовый призёр прошлого розыгрыша РПЛ начал новый сезон многообещающе, обыграв «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1). Однако продлить победную серию в матче с «Уралом» (2:3) «Спартак» не сумел, пропустив от екатеринбуржцев два мяча в компенсированное время. Помимо этого, москвичи стартовали с побед над «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (5:4) в Кубке страны.

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Абаскаль просил руководство клуба подписать левоногих футболистов атакующего амплуа, и новички уже приносят пользу. Тео Бонгонда отметился результативными действиями в пяти из шести матчей текущего сезона, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу. Квинси Промес тоже радует эффективностью, забив три гола и отдав четыре ассиста.

Красно-белые не испытывают проблем в созидании и в завершающей стадии. В четырёх матчах РПЛ футболисты выполнили 65 ударов по воротам (из них 25 в створ) и забили 11 голов. Благодаря завидной результативности Абаскалю удаётся с лёгкостью компенсировать проблемы с надёжностью обороны.

Действующий чемпион России выдал худший старт в РПЛ с 2013 года. Сине-бело-голубых подкосила продажа Малкома в «Аль-Хиляль». Петербуржцы за четыре матча нанесли лишь 42 удара по воротам, из которых 14 пришлись в створ. «Зенит» имеет один из худших показателей ожидаемых голов (xG) в чемпионате. Этим обувлен не самый уверенный старт.

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Подопечные Семака расположились на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с семью очками. Сине-бело-голубые победили «Пари НН» (2:0), «Факел» (2:0) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), но уступили «Динамо» (2:3). Тренер «Зенита» ещё не разработал план действий без лучшего бомбардира. Бразилец принял непосредственное участие в 30 голах из 74 общекомандных в чемпионате России, забив 23 мяча и отдав семь ассистов.

«Спартак» и «Зенит» провели 58 очных встреч в РПЛ. Сине-бело-голубые записали в актив 24 победы, а 16 матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 101:82 в пользу петербуржцев. Последняя личная встреча в РПЛ закончилась победой команды Семака со счётом 3:2.

У петербуржцев лучший подбор игроков в чемпионате России, но без многолетнего лидера атаки они не впечатляют качеством футбола в завершающей стадии. Команда Абаскаля не испытывает подобных проблем благодаря точечному усилению. «Спартак» выиграл пять из шести последних матчей и способен справиться с кризисным чемпионом. Рекомендуем заключить пари на победу «Спартака» с форой (0) за 1.85 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 20 августа 2023 года

Красно-белые мощно стартовали. Точечное усиление приносит свои плоды. В частности Бонгонда быстро интегрировался в атакующую схему Абаскаля и помогает добывать победы, являясь вторым игроком команды по системе «гол+пас». После ухода Малкома «Зенит» выглядит не столь угрожающе в атаке. Петербуржцы испытывают проблемы в созидании. Рекомендуем ставку победа москвичей с форой (0) за 1.85 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.85.