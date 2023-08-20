«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на дерби РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ставка: «Спартак» забьёт в первом тайме за 1.85.

«Битва двух столиц, битва титанов – как угодно к этому матчу можно относиться. «Спартак» по-прежнему хочет бросить перчатку «Зениту», чтобы наконец-то сбросить его с чемпионского трона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» оступился в прошлом туре в Екатеринбурге, надо признать по делу. Состав очень классный у «Спартака», а баланс в игре найти пока не получается.

«Зенит» задёргался, он нервничает и выглядит неубедительно. Победа над «Факелом» далась питерцам с большим трудом. «Зенит» выглядит, мягко говоря, не по-чемпионски, поэтому борьба за титул в этом сезоне будет нешуточной.

«Спартак» очень давно не обыгрывал «Зенит» в РПЛ. Сейчас хорошая возможность для этого. В обороне у «Зенита» проблемы имеются. У «Спартака» с его разносторонней атакой, конечно же, шансы будут.

Домашний матч, нужна скорость против «Зенита», нужна агрессия, нужна смелость «Спартаку». Из всех вариантов поставлю на гол «Спартака» в первом тайме. Если «Спартак» даст хорошую скорость и энергетику, то шансы забить в первом тайме у него будут», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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