«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург» в 5-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: первый гол — «Ахмат» за 1.70.

«Вот уж где неожиданно было увидеть первую отставку в этом сезоне — так это в Грозном. Был прекрасный результат прошлого сезона для Сергея Ташуева и его команды, но, видимо, не просто так этот тренер долгое время не может работать в одной команде. Результат он даёт на короткий срок, а вот на длинную дистанцию не получается.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас домашний матч с «Оренбургом», и после этого матча, кстати, может произойти ещё одна тренерская отставка, но уже, конечно, не в Грозном, а в Оренбурге, если так и продолжит Иржи Ярошик, который пока в чемпионате не выигрывает. Дома вообще «Оренбург» не забивает, если мы говорим про чемпионат, и наверняка руководство не очень впечатлено работой чешского молодого специалиста.

«Ахмат» дома после смены тренера, поднакачанный, наверное, своим руководством, побежит, будет прессинговать и постарается забить ещё в первом тайме.

Можно было бы сыграть гол «Ахмата» в первом тайме за хороший коэффициент. Либо же можно просто сыграть «1-й гол в матче забьёт «Ахмат», может быть, это и не в первом тайме произойдёт, а во втором, если «Оренбург» там окопается и качественно сыграет в обороне. В общем, прогноз — «1-й гол в матче забьёт «Ахмат» за 1.70», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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