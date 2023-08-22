СКА — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч турнира имени Пучкова

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч СКА — «Автомобилист».

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.08.

«В первый игровой день «Автомобилист» так и не смог проломить оборонительные редуты весьма скромной «Сибири». Понятно, что новосибирцы и играли соответственно, чётко понимая нынешний табель о рангах КХЛ. Но, скажу честно — как-то не хочется, чтобы «Сибирь» слишком уж глубоко заныривала в бессмертное наследие Петра Ильича Воробьева и именно оттуда черпала вдохновение. Пока же мы видим неспешность разгона «Автомобилиста», и на точно такую же никуда не спешащую команду екатеринбуржцы попадают и во второй игровой день. Но тут, как говорится, есть нюанс.

Лучшие прогнозы на сегодня.

СКА, безусловно, не станет играть вторым номером. Во-первых, потому что СКА с его скамейкой играть вторым номером можно только против ЦСКА и только в Москве. Но ни разу не против «Автомобилиста» и дома. Уральцы показали, что обороняться в принципе умеют, но тут принцип выйдет против мастеров совсем другого уровня, и, смею предположить, на этот раз Екатеринбург одной шайбой не отделается.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 22 августа 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Плюс не будем забывать, что матч с «Сибирью» получился достаточно выморочным и изматывающим, а играть второй матч приходится уже через сутки. Тогда как СКА в первом туре не играл и будет «рвать постромки» по причине свежести. Поэтому ставлю на победу СКА в основное время при тотале, превышающем 5,5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.14.

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