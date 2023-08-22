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«Рейнджерс» – ПСВ: во сколько начала матча отбора Лиги чемпионов, где смотреть онлайн

«Рейнджерс» – ПСВ: во сколько начала матча отбора Лиги чемпионов, где смотреть онлайн
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22 августа состоится матч плей-офф Лиги чемпионов «Рейнджерс» – ПСВ. Начало игры – в 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».

Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу ПСВ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Рейнджерс» оценивается в 2.66. Поставить на ничью можно за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» – ПСВ будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 5.14.

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