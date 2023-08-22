«Рейнджерс» – ПСВ: во сколько начала матча отбора Лиги чемпионов, где смотреть онлайн

22 августа состоится матч плей-офф Лиги чемпионов «Рейнджерс» – ПСВ. Начало игры – в 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканал «Матч!».
Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу ПСВ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Рейнджерс» оценивается в 2.66. Поставить на ничью можно за 3.60.
Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» – ПСВ будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.
Экспресс с коэффициентом 5.14.
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