Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Кливленде Слоан Стивенс — Мирра Андреева.

Ставка: ТБ 2.5 сета за 2.45.

В этой встрече не стоит ставить на результат, так как соперницы сейчас примерно равного уровня. Слоан Стивенс уже довольно давно выпала из списка звёздных теннисисток. Когда-то она выигрывала Открытый чемпионат США, к которому нынче усиленно готовится, но то было несколько лет назад, и с тех пор американка заметно сдала. Мирра Андреева пока лишь набирает обороты, она не слишком уверенно чувствует себя на харде, однако делать на этом акцент ещё рано.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогресс россиянки в столь юном возрасте очевиден, и даже с топ-соперницами она всегда старается выдать свой максимум. Не приходится сомневаться в ней и сейчас. Стивенс гарантирована поддержка трибун, поэтому смутить Андрееву она может не только мощной подачей и игрой у сетки. Тем не менее рассчитывать на то, что одна из спортсменок выиграет в двух сетах, не приходится. Рассмотрим тотал больше 2.5 сета с коэффициентом 2.45.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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