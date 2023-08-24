«Астана» — «Партизани»: прогноз Антонио Рукавины на игру отбора Лиги конференций

Бывший правый защитник сборной Сербии, дортмундской «Боруссии», «Вильярреала» и «Астаны» Антонио Рукавина высказался о ближайшем матче чемпиона Казахстана в Лиге конференций — 2023/2024.

Ставка: победа «Астаны» за 1.68.

«Думаю, когда «Астана» начинала эту квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА, реальными были шансы, чтобы она выступила в итоге именно в Лиге конференций, потому что в клубе сейчас не такая хорошая ситуация, как раньше. Конечно, считаю, что и сейчас они сильнее, чем «Партизани».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома «Астана» выиграет со счётом 2:0, а потом легче будет там играть, в Албании. Понятно, что фаворит в этой паре — чемпион Казахстана. Полагаю, домашнюю встречу они выиграют, а потом и квалифицируются в Лигу конференций УЕФА», — сказал Рукавина.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

«Барселона» может продать Маркоса Алонсо.

Представитель Лунёва рассказал об адаптации в «Карабахе».

Давид Нерес настроен против перехода в «Зенит».