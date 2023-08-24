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«Астана» — «Партизани»: прогноз Антонио Рукавины на игру отбора Лиги конференций

«Астана» — «Партизани»: прогноз Антонио Рукавины на игру отбора Лиги конференций
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Бывший правый защитник сборной Сербии, дортмундской «Боруссии», «Вильярреала» и «Астаны» Антонио Рукавина высказался о ближайшем матче чемпиона Казахстана в Лиге конференций — 2023/2024.

Ставка: победа «Астаны» за 1.68.

«Думаю, когда «Астана» начинала эту квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА, реальными были шансы, чтобы она выступила в итоге именно в Лиге конференций, потому что в клубе сейчас не такая хорошая ситуация, как раньше. Конечно, считаю, что и сейчас они сильнее, чем «Партизани».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома «Астана» выиграет со счётом 2:0, а потом легче будет там играть, в Албании. Понятно, что фаворит в этой паре — чемпион Казахстана. Полагаю, домашнюю встречу они выиграют, а потом и квалифицируются в Лигу конференций УЕФА», — сказал Рукавина.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Не начался
Партизани
Тирана, Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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