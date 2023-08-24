Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» К — «Бешикташ».
Ставка: победа «Бешикташа» за 2.04.
Номинальные хозяева с большим трудом преодолели предыдущий квалификационный раунд. Они выглядели гораздо хуже соперника, но «Арис» (Кипр) не сумел реализовать многочисленные голевые моменты. Всё решилось в серии пенальти, в которой киприоты промахивались чаще.
«Бешикташ» пока далёк от оптимальной формы, но одолел в минувшем раунде квалификации Лиги конференций «Нефтчи». Игры прошли на встречных курсах и турецкие футболисты одержали две победы (2:1 и 3:1). Отметим бомбардира Абубакара, который забил в ЛК 2023/2024 уже три мяча.
«Бешикташ» даже в своём текущем состоянии намного превосходит соперника. Учитывая фактор нейтрального поля, рекомендуем изучить ставку на победу «Бешикташа» за 2.01.
Экспресс с коэффициентом 8.41.
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