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Прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» К — «Бешикташ»

Прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» К — «Бешикташ»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» К — «Бешикташ».

Ставка: победа «Бешикташа» за 2.04.

Номинальные хозяева с большим трудом преодолели предыдущий квалификационный раунд. Они выглядели гораздо хуже соперника, но «Арис» (Кипр) не сумел реализовать многочисленные голевые моменты. Всё решилось в серии пенальти, в которой киприоты промахивались чаще.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бешикташ» пока далёк от оптимальной формы, но одолел в минувшем раунде квалификации Лиги конференций «Нефтчи». Игры прошли на встречных курсах и турецкие футболисты одержали две победы (2:1 и 3:1). Отметим бомбардира Абубакара, который забил в ЛК 2023/2024 уже три мяча.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
24 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бешикташ» даже в своём текущем состоянии намного превосходит соперника. Учитывая фактор нейтрального поля, рекомендуем изучить ставку на победу «Бешикташа» за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 8.41.

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