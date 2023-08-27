«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.90.

«Ньюкасл» примет дома «Ливерпуль» в рамках третьего тура АПЛ. Интересная игра. «Сорокам», конечно, «везет» с соперниками на старте сезона. Однако я считаю, что хозяева поля тут не уступят.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ньюкасл» очень уверенно стартовал в АПЛ, разгромил равного соперника – 5:1 с «Астон Виллой». После этого «сорокам» предстояло играть с «Ман Сити». Однако клуб выглядел уже не так уверенно, как в первом туре. Сыграли подопечные Хау весьма невзрачно и уступили – 0:1.

А вот «Ливерпуль» стартовал в лиге с ничьей с «Челси» — 1:1. Нельзя сказать, что «красные» 100% должны были там выигрывать. Но вот во втором туре подопечные Клоппа уже уверенно обыграли «Борнмут» со счетом 3:1.

«Ливерпуль» потерял много игроков основы летом. Сейчас под прицелом команд Саудовской Аравии находится еще и Салах. Конечно, все это отрицательно влияет на клуб. У себя дома «Ньюкасл» играет очень хорошо. Так что победителя противники тут не выявят, я уверен», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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