Ставка на матч Примеры «Хетафе» — «Алавес» с коэффициентом 5.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Алавес».

Ставка: 0:0 за 5.00.

«Хетафе» в матче 1-го тура отстоял нулевую ничью с «Барселоной», но получил очень много критики за грубую игру и затяжки времени. Развить успех после матча с чемпионом не получилось – поражение от «Жироны» (0:3). Команда Хосе Бордаласа не может забить три матча подряд.

«Алавес» в игре предыдущего тура выдал матч-триллер с «Севильей» 4:3. Этот матч стал для команды Луиса Гарсии всего третьим за последние 20 встреч, в которых зрители увидели более одного гола. При этом на чужих полях «Алавес» выиграл всего одну игру из семи последних.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матчи «Хетафе» и «Алавеса» в последние годы выходят настолько упорными, что в очных встречах этих команд было зафиксировано шесть подряд ничьих, три из которых – с нулевым счетом. С учётом плохой результативности обеих команд, поставим на точный счёт 0:0.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

Полиция Венгрии объявила об обнаружении пропавшего шведского футболиста.

Агент Осмаича: трансфер Милутина в ЦСКА возможен.

Карраскаль: только благодарность Федотову, никаких проблем нет.