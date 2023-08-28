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«Фонбет» стал официальным партнёром ХК «Локомотив»

«Фонбет» стал официальным партнёром ХК «Локомотив»
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Букмекерская компания Фонбет подписала соглашение о сотрудничестве с ярославским хоккейным клубом «Локомотив», выступающим в Континентальной хоккейной лиге.

Спонсорское соглашение заключено на два года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме ярославцев. Также на матчах Фонбет Чемпионата КХЛ будет брендирована домашняя арена «Локомотива» — УКРК «Арена-2000».

В течение всего срока соглашения клубом совместно с «Фонбет» будут организованы различные акции и мероприятия для болельщиков ярославской команды.

«Мы расширяем наше партнёрство в российском хоккее и начинаем сотрудничество с амбициозным коллективом. Уверен, в предстоящем сезоне ярославские железнодорожники порадуют болельщиков результатом, а мы — различными мероприятиями и акциями для ярославских любителей хоккея», — отметил генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.

«Мы с удовлетворением объявляем о начале сотрудничества нашего клуба и букмекерской компании «Фонбет». Для «Локомотива» было принципиально важно найти на рынке букмекерских услуг надёжного партнёра с солидной репутацией. Считаю, что в лице «Фонбет» мы получили именно такого партнёра. Уверен, что сотрудничество «Локомотива» и «Фонбет» будет плодотворным, взаимовыгодным и интересным для болельщиков», — подчеркнул президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев.

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