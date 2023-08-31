«Заря» — «Славия»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Заря» — «Славия».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Ответный матч квалификации Лиги Европы. То, что происходит в последнее время с «Зарёй», довольно печально выглядит. И, понятное дело, шансов на то, чтобы пройти дальше в турнире, у неё немного.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что «Славия» прекрасно понимает, что расслабляться нельзя после первого матча, нужно продолжать действовать так же, как они в первой игре работали. И я не ожидаю от чешской команды защиты того счёта, который был достигнут неделю назад. А «Заре» защищать вообще нечего.

Поэтому «Заря» пойдёт вперёд. Наверняка «Славия» будут ловить свои шансы на контратаках. Мне так кажется, мне так видится. И хорошая ставка на матч, на мой взгляд, «обе забьют» за 1.89. Это просто прекрасно выглядит. Я думаю, что 1:2 может быть, или даже 2:3 — это вот такой вот реальный результат этого матча», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 5.89.

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