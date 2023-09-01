Olimpbet стал титульным партнёром ВХЛ

Всероссийская хоккейная лига и Букмекерская компания Olimpbet заключили соглашение о сотрудничестве. Логотип компании будет представлен на всех площадках и игровых формах команд, выступающих в лиге, а также использован во время трансляций матчей. Кроме того, Olimpbet получил право на нейминг — «Olimpbet Всероссийская хоккейная лига — Кубок Шёлкового пути».

«Всероссийская хоккейная лига — одна из ведущих лиг нашей страны. Ежегодно она пополняется десятками молодых и очень перспективных игроков, у каждого из которых — большое будущее. Уровень хоккея в лиге заметно возрос. В конце прошлого сезона в нашей сборной «Россия 25» играли сразу несколько человек из ВХЛ, что говорит о должной подготовке этих ребят. Сейчас лига выходит на новые высоты не только по игре, но и по другим показателям. В первую очередь это станет возможным после заключения контракта с нашим новым партнёром Olimpbet», — отметил первый вице-президент ФХР, главный тренер cборной «России 25» Роман Ротенберг.

«У Всероссийской хоккейной лиги появился новый партнёр — букмекерская компания Olimpbet. За годы существования ВХЛ прошла большой путь, стала народной лигой, представленной клубами по всей стране, позволяющей игрокам сделать шаг вперёд в своём развитии. Мы хотим стать ещё ближе к болельщикам, дать им больше возможностей для того, чтобы наслаждаться хоккеем высокого качества. Это очень серьёзный вызов. И мы уверены, что в сотрудничестве с нашим новым партнёром букмекерской компанией Olimpbet сможем достичь всех поставленных целей», — заявил управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе.

«Рады стать титульным партнёром Всероссийской хоккейной лиги. Это очередной большой шаг для компании Olimpbet. Мы продолжаем стратегическое развитие в хоккейном мире, которое определили для себя как приоритетное. Olimpbet поддерживает российский хоккей и будет продолжать двигаться в этом направлении. Наши взгляды на развитие хоккея в стране схожи с позицией руководства ВХЛ. Мы стремимся популяризировать этот вид спорта, принести хоккей в каждый дом. Одна из главных задач — воспитание юных хоккеистов, настоящих мужчин с малых лет. С помощью наших партнёров мы хотим привлечь внимание к хоккею. ВХЛ является самой народной лигой и идеальной площадкой для воплощения этих планов, с её широкой региональной представленностью. Уверен, Olimpbet и ВХЛ способны вместе принести много пользы российскому хоккею.

Напомню, мы уже являемся партнёрами таких тяжеловесов, как ХК «Спартак», ХК «Динамо», вернувшегося в КХЛ клуба из Тольятти ХК «Лада» и дальневосточного ХК «Амур». В нашем пуле активов OLIMPBET-МХЛ и перспективный ХК «Крылья Советов», — подчеркнул директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.