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«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Казани
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.36.

«Начало сезона показало, что «Трактор» подготовился к нему достаточно неплохо. И особенно хорошо подготовился играть вторым номером. Что весьма помогло челябинцам в Тольятти, где вернувшаяся в КХЛ «Лада» рвала подмётки. Тот матч «Трактор» проиграл по всем мыслимым и немыслимым статистическим показателям, кроме счёта на табло, но кого эти показатели теперь волнуют?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Особо деваться «Трактору» некуда, и по той же схеме он будет играть в Казани. Но Казань – это вам не Тольятти. Мало того, что «Ак Барс» для «Трактора» с другой планеты, так он ещё решил на этот раз полсезона не спать. А сразу же понёсся рысью, разнеся в матче открытия действующего чемпиона. Причём видно, что силушка богатырская прёт у «барсов» из всех щелей и прибавить в конце им легко. То есть даже если два периода будет казаться, что на льду равная игра и даже, возможно, цифры на табло будут одинаковыми, то в заключительной трети матча «Ак Барс» всё равно прибавит и живыми уральцев не отпустит.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

То есть ждёт нас достаточно весёлый матч с приличным количеством заброшенных шайб. И тотал точно будет выше 5.5. А победит, конечно же, «Ак Барс» и, конечно, в основное время. Да ещё с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

Казанцы играют мускулами:
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«Ак Барс» — «Трактор». Радулов, Шипачёв и Яшкин приведут к победе
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