«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».
Ставка: ТБ 5.5 за 2.65.
«Все мы видели, как казанский «Ак Барс» очень уверенно переиграл в стартовом матче сезона ЦСКА, да ещё и сделали это подопечные Зинэтулы Билялетдинова на льду армейской команды – 5:2. Прежней команде Александр Радулов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий забросили по шайбе. Открыл счёт своим голевым свершениями в новой для себя команде и Дмитрий Яшкин.
«Трактор» тоже, хотя и менее громко, но успешно начал этот сезон, обыграв в Тольятти «Ладу» — 2:1. Антон Бурдасов и Сергей Калинин отличились в этой встрече.
Что касается очных матчей, то казанцы выиграли у челябинцев 39 встреч из 63. Конечно, преимущество «Ак Барса» и сейчас вряд ли подлежит сомнению. «Трактор», разумеется, даст хозяевам бой, но вряд ли сумеет дотянуть хотя бы до овертайма. При этом пару шайб в воротах хозяев окажется, а «барсы» забросят в два раза больше.
Вообще, результативность у «Трактора» очень зависит от лидеров. И в этом плане казанцы, конечно, тоже сильнее. Подбор хоккеистов у «Ак Барса» очень солидный. Тотал в матче больше 5.5», — сказал Емелин.
- 4 сентября 2023
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 2 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00