«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.65.

«Все мы видели, как казанский «Ак Барс» очень уверенно переиграл в стартовом матче сезона ЦСКА, да ещё и сделали это подопечные Зинэтулы Билялетдинова на льду армейской команды – 5:2. Прежней команде Александр Радулов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий забросили по шайбе. Открыл счёт своим голевым свершениями в новой для себя команде и Дмитрий Яшкин.

«Трактор» тоже, хотя и менее громко, но успешно начал этот сезон, обыграв в Тольятти «Ладу» — 2:1. Антон Бурдасов и Сергей Калинин отличились в этой встрече.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается очных матчей, то казанцы выиграли у челябинцев 39 встреч из 63. Конечно, преимущество «Ак Барса» и сейчас вряд ли подлежит сомнению. «Трактор», разумеется, даст хозяевам бой, но вряд ли сумеет дотянуть хотя бы до овертайма. При этом пару шайб в воротах хозяев окажется, а «барсы» забросят в два раза больше.

Вообще, результативность у «Трактора» очень зависит от лидеров. И в этом плане казанцы, конечно, тоже сильнее. Подбор хоккеистов у «Ак Барса» очень солидный. Тотал в матче больше 5.5», — сказал Емелин.