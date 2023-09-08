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Словакия — Португалия: прогноз Алексея Андронова на игру отбора Евро-2024 8 сентября

Словакия — Португалия: прогноз Алексея Андронова на игру отбора Евро-2024 8 сентября
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Словакия — Португалия.

Ставка: Португалия не проиграет и ТМ 2.5 за 2.06.

«Отборочный матч чемпионата Европы. Интересно складывается ситуация в этой группе: встречаются два лидера между собой, третье место занимает сборная Люксембурга на данный момент, поэтому не исключено, что Люксембург ещё будет бороться за попадание на Евро.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Португалия сменила тренера: теперь Роберто Мартинес возглавляет сборную. Четыре матча после чемпионата мира провела команда — не пропустила ни одного мяча, 14:0 — разница. Естественно, все победы. Словакия тоже пропускает мало. И теперь с командой работает итальянский тренер Франческо Кальцона.

Я думаю, что довольно вязким должен быть этот матч, потому что задача сборной Словакии, конечно, в первую очередь не дать португальскому нападению разогнаться, а потом уже искать свои шансы. И мы помним Словакию по отбору в Катар. Она была в группе с российской сборной. И, в общем, открытая модель игры не слишком ей присуща. Ключевое противостояние здесь, как все считают, это Милан Шкриньяр против Криштиану Роналду. Ну, посмотрим.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Словакия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не жду большого количества забитых мячей от этой игры и думаю, что самая хорошая ставка на эту встречу – «Португалия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.06. Я не удивлюсь ни счёту 0:0, ни счёту 1:1, ни минимальной победе Португалии. Коэффициент больше «двойки» — очень хороший вариант», — сказал Андронов.

Криштиану в полном порядке:
Словакия — Португалия. Роналду наслаждается моментом
Словакия — Португалия. Роналду наслаждается моментом
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