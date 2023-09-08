Словакия — Португалия: прогноз Алексея Андронова на игру отбора Евро-2024 8 сентября

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Словакия — Португалия.
Ставка: Португалия не проиграет и ТМ 2.5 за 2.06.
«Отборочный матч чемпионата Европы. Интересно складывается ситуация в этой группе: встречаются два лидера между собой, третье место занимает сборная Люксембурга на данный момент, поэтому не исключено, что Люксембург ещё будет бороться за попадание на Евро.
Португалия сменила тренера: теперь Роберто Мартинес возглавляет сборную. Четыре матча после чемпионата мира провела команда — не пропустила ни одного мяча, 14:0 — разница. Естественно, все победы. Словакия тоже пропускает мало. И теперь с командой работает итальянский тренер Франческо Кальцона.
Я думаю, что довольно вязким должен быть этот матч, потому что задача сборной Словакии, конечно, в первую очередь не дать португальскому нападению разогнаться, а потом уже искать свои шансы. И мы помним Словакию по отбору в Катар. Она была в группе с российской сборной. И, в общем, открытая модель игры не слишком ей присуща. Ключевое противостояние здесь, как все считают, это Милан Шкриньяр против Криштиану Роналду. Ну, посмотрим.
Я не жду большого количества забитых мячей от этой игры и думаю, что самая хорошая ставка на эту встречу – «Португалия не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.06. Я не удивлюсь ни счёту 0:0, ни счёту 1:1, ни минимальной победе Португалии. Коэффициент больше «двойки» — очень хороший вариант», — сказал Андронов.
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