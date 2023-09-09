Украина — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Украина — Англия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.

«После четырёх матчей англичане имеют 12 очков. Они выиграли все встречи. У сборной Украины после трёх игр две победы, добытые не без труда и везения, и поражение от британцев. В той встрече украинцы не смогли сделать абсолютно ничего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не думаю, что игра будет открытой. Ребров выберет закрытый вариант, потому что, если нападать на англичан большими силами, можно нарваться на быстрые контратаки и шансов на успех не иметь.

Англичане умеют играть рационально. Британцы, наверное, самая рациональная команда при Саутгейте. Да, они забили не так много голов. Поэтому я думаю, что будет матч с небольшим количеством забитых мячей. Даже предполагаю, что возможна ситуация вроде ничьей. Хотя англичане все равно выглядят фаворитами матча», — сказал Мор.