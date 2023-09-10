Финляндия — Дания: прогноз Алексея Гасилина на игру отбора Евро-2024 10 сентября

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Финляндия — Дания.

Ставка: победа Дании за 1.66.

«Финны в этих отборочных играх смотрятся очень прилично. Они в прекрасной форме, из последних пяти встреч — 4 победы и только одно поражение в первом туре от той же Дании. Возможно, что в этой встречи сборная Финляндии сможет дать бой датчанам. Хочется отметить, что подопечные Маркку Канервы очень дисциплинированы в обороне, не пропускают в четырех матчах подряд, играют в схеме 3-4-3 и всегда готовы к быстрым переходам из обороны в атаку. Финны на сегодняшний день имеют хороший состав, они сыграны и на подъёме, посмотрим, что они преподнесут датчанам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дания находится на второй строчке в группе H, хотя перед началом отборочного цикла все считали их явными фаворитами и думали, что ни у кого не будет ни одного шанса в борьбе за первую строчку, но все пока что не совсем так. Сыграв пять туров, датчане набрали 10 очков, обыграли финнов дома (3:1), затем неожиданно проиграли на выезде сборной Казахстана (2:3) с минимальным счетом выиграли дома сборную Северной Ирландии и зацепили одно очко на выезде со Словенией (1:1) и, наконец, в предыдущем туре уверенно разобрались с Сан-Марино (4:0). Как мы видим, все команды в играх против Дании очень мотивированы и заряжены и делают все возможное, чтобы отобрать очки, и у некоторых из них это получилось.

Конечно, подопечные Каспера Хьюмана — это футболисты очень высокого класса, играют в лучших командах европейского чемпионата, и не зря букмекеры считают их явными фаворитами в каждом матче, но иногда, как говорится, дисциплина бьет класс, что мы и увидели в матчах с Казахстаном и Словенией. Хочу отметить хорошую игру Кристиана Эриксена в предыдущем матче с Cан-Марино. Он отдал 3 голевые передачи, да и вообще, этот футболист — настоящий национальный герой после того несчастного случая на Евро-2020 Эриксен был близок к завершению карьеры, но после долгой реабилитации, восстановившись, показывает блестящую игру на самом высоком уровне. Герой и кумир для многих любителей футбола. Здоровья ему и долгой карьеры. Верю, что он также проявит себя и в этой игре.

Несмотря на то что сборная Финляндии сейчас на ходу и в хорошей форме, я делаю ставку на победу Дании. На мой взгляд, они сильнее в классе и должны по итогу квалификации выйти с первого места», — сказал Гасилин.