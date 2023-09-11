«Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Барыс».

Ставка: победа «Динамо» за 1.71.

«Казахстанская команда проиграла все четыре стартовых матча. Но если поражения от «Салавата» и «Авангарда» можно, как говорится, понять и простить, то два подряд влёта от «Сибири», и домашний, и выездной, заставляют сильно задуматься. Потому что в сумме это даёт совсем никудышный результат и отсутствие в нынешнем сезоне каких-либо перспектив.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо», конечно, в этом отношении не бог весть какой соперник, и при других раскладах бело-голубых вполне можно было бы считать ровней «Барысу». Но пока считать так не получается. «Динамо» при весьма неоднозначной игре по очку за матч в среднем набирает. Что позволяет ему находиться даже в первой четвёрке Запада, между прочим, выше и ЦСКА, и СКА. Где находится «Барыс», цензурно сейчас не объяснишь, а нецензурно объяснять нельзя.

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В общем, «Динамо» — фаворит, причём фаворит однозначный. В принципе, самое время ожидать неожиданности, но непонятно, откуда ей у «Барыса» взяться. Естественно, казахстанцы будут упираться всеми возможными и невозможными способами. Но бело-голубые понимают, что им сейчас надо забирать всё, что дают, а «Барыс», как ни крути, даёт. Поэтому предполагаю практически равный по содержанию матч и трудную победу «Динамо», добытую тем не менее в основное время», — сказал Лебедев.

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