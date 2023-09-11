«Динамо» Москва — «Барыс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 11 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Барыс».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.19.

«Барысу» не повезло. Их соперник на старте сезона проиграл два очень важных матча и теперь выходит на любого середняка с полной самоотдачей. Эмоциональная заряженность и обеспечит динамовцам победу. Если они выложатся на 100 процентов, у гостей шансов немного. Всё-таки в московском составе много звёзд, а беготни и объёма физической работы у Кудашова никогда не меньше, чем у Скабелки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Казахстанцы на выезде – типичная низовая команда, они стремятся сушить свою и чужую игру. Думаю, что и в этой встрече будет максимум четыре заброшенные шайбы. Всё-таки игра «Динамо» в атаке далеко не идеальна, маловато интересных комбинаций, нет острого большинства. Забить «Барысу» столько, сколько сочинцам или «Амуру», бело-голубые не смогут», — сказал Плющев.