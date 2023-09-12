Катар — Россия: зарегистрируйся и получи фрибет к товарищескому матчу

12 сентября состоится товарищеский матч между сборными Катара и России. Начало — в 18:15 мск.

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Сборная России сыграет с командой-хозяином ЧМ-2022. Валерий Карпин наверняка выпустит всех лучших на эту встречу. Сможет ли наша сборная наконец победить?

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