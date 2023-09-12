Испания — Кипр: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Кипр.
Ставка: победа Испании с форой (-2) за 1.80.
«Испания и Кипр встретятся в шестом туре отбора на чемпионат Европы 2024 года. Думаю, фаворит тут всем очевиден. «Красная фурия» должна без особых проблем обыгрывать соперника.
Да, пока что испанцы в группе идут на втором месте с шестью баллами, отставая от Шотландии с первой строчки на девять очков. Однако лидер провел на две игры больше, в сравнении с «красной фурией». В трех турах подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо дважды победили Норвегию (3:0) и Грузию (7:1), а также уступили как раз Шотландии (0:2).
Кипр же вообще не борется за попадание в финальный этап Евро-2024. Сейчас без набранных очков сборная идет на пятом месте. Во всех своих четырех матчах команда проиграла, пропустив в сумме 11 голов, а забив – всего два.
Тут уровень Испании намного выше. В том же матче с Грузией команда показала настоящий класс. Много молодых талантов у «красной фурии». Нет смысла говорить даже о ничьей», — сказал Мостовой.
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