Испания — Кипр: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Кипр.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 1.80.

«Испания и Кипр встретятся в шестом туре отбора на чемпионат Европы 2024 года. Думаю, фаворит тут всем очевиден. «Красная фурия» должна без особых проблем обыгрывать соперника.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, пока что испанцы в группе идут на втором месте с шестью баллами, отставая от Шотландии с первой строчки на девять очков. Однако лидер провел на две игры больше, в сравнении с «красной фурией». В трех турах подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо дважды победили Норвегию (3:0) и Грузию (7:1), а также уступили как раз Шотландии (0:2).

Кипр же вообще не борется за попадание в финальный этап Евро-2024. Сейчас без набранных очков сборная идет на пятом месте. Во всех своих четырех матчах команда проиграла, пропустив в сумме 11 голов, а забив – всего два.

Тут уровень Испании намного выше. В том же матче с Грузией команда показала настоящий класс. Много молодых талантов у «красной фурии». Нет смысла говорить даже о ничьей», — сказал Мостовой.