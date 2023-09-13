«Северсталь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи».

Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 2.18.

«Эксперт Сергей Гимаев назвал игру сочинцев в Ярославле «остервенелой». С этим трудно не согласиться, но надо помнить, что таковой она выглядела на фоне полностью разобранного «Локомотива», который разве что только с руки не ел. Какими сочинцы будут, если их встретят не хлебом-солью, а как раз наоборот, — вопрос дискуссионный. Но, кажется, у нас будет возможность это посмотреть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Потому что «Северсталь», у которой по возвращении из Нижнекамска была аж целая неделя отдыха (которую по уму надо давать по возвращении с Дальнего Востока), такой свободы творчества южанам, конечно же, не даст. И будет у нас та же самая история, что и в Новосибирске. Там «Амур» на победной эйфории, тут – ХК «Сочи». Оба на выезде, и оба против весьма упёртых соперников, к тому же хорошо отдохнувших.

Можно констатировать, что в Ярославле южане провели идеальный матч. Но вот в то, что они могут провести два идеальных матча подряд, я не верю. Тут гранды два приличных матча подряд провести не в силах, а мы этого от сочинцев хотим. Предположу, что реальная просадка у южан будет, и «Северсталь» этим воспользуется.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2023, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Вывод. Домашняя победа «Северстали» в основное время, с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.