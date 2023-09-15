«Сочи» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сочи» в матче за 2.20.

«Все самые негативные прогнозы в отношении «Сибири» сбываются, причём сбываются с перехлёстом. Команда откровенно мучается на льду, забрасывая не более одной шайбы за матч. Отдельно стоит лишь матч с «Барысом», где сибиряков прорвало, но это то самое исключение, которое лишь подтверждает правило. А правило это таково: текущий сезон «Сибирь», похоже, провалила уже к пятому матчу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Проиграв дома «Амуру», для которого это был шестой выездной матч подряд, то есть хабаровчане уже плохо помнили, кого как зовут, «Сибирь» прибыла в Сочи, где предстоит пободаться с командой, которая:

— хлопнула «Ак Барс» в Казани,

— укатала под лёд «Локомотив» в Ярославле,

— и напоследок отыгралась с «минус 2» в Череповце.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Там тоже должна была побеждать в основное время, но победила в овертайме – какая для победителя разница? При этом никто в сочинцев особо не верит, да и автору этих строк южане кажутся калифом на час. Легко предположить, что вопрос с фаворитом предстоящего матча был закрыт, не открываясь.

Конечно, просто так «Сибирь» не сдастся. Играть не получается, зато хорошо получается не давать играть никому вокруг, чего новосибирцы и станут с большим упорством делать. Поэтому можно предположить упорный матч с маленьким тоталом, который вряд ли превысит 5.5. А в итоге хозяева наберут два очка, даже если для этого им не хватит основного времени», — сказал Лебедев.