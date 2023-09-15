«Сочи» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Сибирь».
Ставка: победа «Сочи» в матче за 2.20.
«Все самые негативные прогнозы в отношении «Сибири» сбываются, причём сбываются с перехлёстом. Команда откровенно мучается на льду, забрасывая не более одной шайбы за матч. Отдельно стоит лишь матч с «Барысом», где сибиряков прорвало, но это то самое исключение, которое лишь подтверждает правило. А правило это таково: текущий сезон «Сибирь», похоже, провалила уже к пятому матчу.
Проиграв дома «Амуру», для которого это был шестой выездной матч подряд, то есть хабаровчане уже плохо помнили, кого как зовут, «Сибирь» прибыла в Сочи, где предстоит пободаться с командой, которая:
— хлопнула «Ак Барс» в Казани,
— укатала под лёд «Локомотив» в Ярославле,
— и напоследок отыгралась с «минус 2» в Череповце.
Там тоже должна была побеждать в основное время, но победила в овертайме – какая для победителя разница? При этом никто в сочинцев особо не верит, да и автору этих строк южане кажутся калифом на час. Легко предположить, что вопрос с фаворитом предстоящего матча был закрыт, не открываясь.
Конечно, просто так «Сибирь» не сдастся. Играть не получается, зато хорошо получается не давать играть никому вокруг, чего новосибирцы и станут с большим упорством делать. Поэтому можно предположить упорный матч с маленьким тоталом, который вряд ли превысит 5.5. А в итоге хозяева наберут два очка, даже если для этого им не хватит основного времени», — сказал Лебедев.
- 15 сентября 2023
-
11:00
-
10:00
- 14 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 сентября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00